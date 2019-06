LACROIX, Yvonne



À Montréal, le 13 mai 2019, est décédée Mme Yvonne Lacroix, épouse de feu Gratien Marcotte.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Jean-Pierre (Lyne Bélanger) et Christian, ses petit-enfants Amélie, Eléonore et Rock-Émile, ses deux soeurs Yvette et Gisèle, son compagnon Gustave Nadeau ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 19 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et jeudi 20 juin 2019 dès 10h à la :LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN 514-769-3867(stationnement et rampe d'accès disponible)suivie d'un service religieux à 13h en l'église Saint-Charles, 2111 rue Centre à Montréal.