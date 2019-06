MICHAUD, Dr Jean-Guy



Le 2 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Dr Jean-Guy Michaud, natif de Lac-Mégantic, et fils de feu Joseph Michaud et de feu Léonia Beauchemin.Jean-Guy laisse dans le deuil son épouse Suzette Martel, ses enfants, Sylvie et Christian, ainsi que ses petits-enfants chéris, Allyson, Julianne et Charles.Un hommage sera rendu à Jean-Guy le jeudi 13 juin de 17h à 20h30 au Manoir Duquette, 350 rue de la Levée à La Prairie.La famille accueillera parents et amis en présence des cendres, au3800, RUE DU QUÉBEC-CENTRALLAC-MÉGANTICle samedi 15 juin 2019 à compter de 11h. Suivront, les funérailles à 13h30 en l'église Ste-Agnès de Lac-Mégantic et l'inhumation au cimetière Ste-Agnès de Lac-Mégantic.Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne (soins palliatifs), 3120, boul. Taschereau, Greenfield Park, J4V 2H1.