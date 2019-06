AUCLAIR, Françoise



(née Fortier)À l'hôpital Santa-Cabrini (Montréal), le 31 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Françoise Fortier, épouse de feu Jean-Louis Auclair. Native de Sainte-Brigitte-de-Laval, elle habitait à Anjou depuis 50 ans.L'ont précédée, ses frères, Roger (feu Irène Girard) et André.Elle laisse dans le deuil ses fils Christian (Lise Côté) et Jacquelin (Doris Lacasse), de même que ses petits-enfants Alexandre et Sarah. Elle laisse également dans le deuil ses frères Guy (Raymonde Lehouillier), Jean-Paul (Florence Leclerc), Louis-Paul (Marie-Paule Auclair), Jean-Jules (Annette Paquet) et Jean-Yves, ses belles-soeurs Christiane Lehouillier (feu René Fortier) et Louise Thomassin (feu Benoit Fortier) ses beaux-frères Arthur Auclair (feu Lucille Fortier) et Roger Auclair, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré en l'église de Sainte-Brigitte-de-Laval, 1 rue du Couvent, Sainte-Brigitte-de-Laval, le samedi 15 juin à 14h. La famille recevra les condoléances avant le service religieux à l'église à compter de 13h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santa-Cabrini.