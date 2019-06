GAUTHIER, Jacques

À Montréal, au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, le 11 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Jacques Gauthier, diacre permanent, époux de feu Mme Viola Boyer.Il laisse dans le deuil ses fils Claude (Sylvie Lauzon), Robert (Isabelle Lussier, Sydney et Milan), Gilles (Annie Thellend), ses petits-enfants, Maude (feu Pierre Gauthier), Julien, Chloé, Joanie, Kim, Gilbert, Andréa et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants Justin, Christophe, Benjamin, Olivier, Louis, Jérémy, Émiliane, Adélaïde et Saul, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Monsieur Jacques Gauthier a oeuvré comme Maître électricien et a été impliqué comme bénévole avec son épouse feu Mme Viola Boyer, au sein des Compagnons de Montréal et du Parrainage civique de Montréal, les Marronniers. Il a aussi oeuvré comme diacre permanent dans les paroisses de St-André-Apôtre de Montréal et Ste-Rose de Laval où il a célébré de nombreux baptêmes.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 dès 12h, au complexe funéraire :Une liturgie de la Parole aura lieu au même endroit à 16h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia à la mémoire de Jacques Gauthier.