PATRY, Gérard



À Saint-Eustache, le mercredi 5 juin 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Gérard Patry, époux de Thérèse Dupuis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (André), Louise, Francine (Richard) et Sylvain (Nathalie), ses petits-enfants Martin (Janick), Alex (Valérie), Stéphanie, Dany, Isabelle, Brigitte (Sylviane), Francis et Philippe, ses arrière-petits-enfants Luca, Loïk, Kealy, Méralie, Jacob et Romy ainsi que Johanne et Carole (Mario) ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.Monsieur Patry a été chef cuisinier au Restaurent Le Rendez-vous.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 juin 2019 de 12h30 à 22h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h directement au salon funéraire.