LUSSIER, Manon



Accidentellement à Varennes, le 25 mai 2019 à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Manon Lussier.Elle laisse dans le deuil son conjoint Christian Chaput, son fils Jonathan (Kim Thomassin), sa belle-mère Mme Suzanne Sénécal, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941le vendredi 14 juin de 19h à 21h et le samedi 15 juin de 10h30 à 13h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 15 juin à 14h en la Basilique Ste-Anne, 30 rue de la Fabrique, Varennes et de là au cimetière de Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Pompiers du Québec pour les grands brûlés.