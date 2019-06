LACHAINE, Luc



De Saint-Eustache, le dimanche 26 mai 2019, est décédé M. Luc Lachaîne époux de Mme Lucie Dupuis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nicolas Lavoie (Sophie), ses petites-filles Kelly et Maelie, sa belle-mère Lucette, ses frères Marc (Danie) et Dany (Nathalie) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au146, RUE SAINT-LOUIS, SAINT-EUSTACHEle vendredi 28 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 29 juin de 8h30 à 9h45. Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Eustache (123, rue St-Louis) le samedi 29 juin à 10h.