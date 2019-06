HUBERT, Guy



Le 1er juin dernier aux soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci à l'âge de 79 ans, est décédé M. Guy Hubert.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette, ses fils Guy (Isabelle) et Philippe (Josée) ses petits-enfants Christopher, Cameron, Francis et Marie-Pier (Alexis), sa soeur Nicole, son frère Yves (Chantale), son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et précieux amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juin de 13h à 17h au complexe:Une cérémonie suivra à 17h au même endroit.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Gracia, à Parkinson Québec ou à la Fondation de l'hôpital Fleury.