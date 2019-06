GRAVEL, Claude



À Montréal, le 29 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Claude Gravel. Il rejoint sa première épouse Jeannine L'Archevêque, son fils Jean-Christian et son petits-fils Pierre-Martin.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Fréchette, ses enfants Céline (Claude), Sylvain (Franca), ses petits-enfants Jean-Michel (Catherine), Sarah, Juliane (Charles-Étienne), ses arrière-petits-enfants Antoine, Élizabeth, Arielle, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 15 juin 2019 à 11h en l'église Saint-Bonaventure (5205 rue St-Zotique Est, Montréal). La famille recevra les condoléances dès 9h30.Vos maques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.