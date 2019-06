COOL (née Mallais), Albina



À Montréal, le mardi 4 juin, à l'âge de 88 ans, est décédée Albina Mallais, veuve de Jean-Guy Cool.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louiselle (Gilles Lefebvre), Micheline (Claude Montreuil), Jean-Paul, Marcel (Nathalie Beaudry), Jean-Pierre (Karine Balough) et Sylvie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Rita, ses deux frères Joseph et Arthur, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 13 juin de 14h à 17h et 19h à 21h, dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Ambroise (1215, Beaubien, Montréal, Qc) le vendredi 14 juin à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière St-Joachim de La Plaine (3658, rue Émile-Roy, Terrebonne, Qc).Au lieu de fleurs, un don à la Société de Soins Palliatifs à Domicile du Grand-Montréal serait apprécié.