GIBEAULT, Pauline née Brien



À Greenfield Park, le 30 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pauline Brien, épouse de feu M. Georges Gibeault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Francine), Réal, Carole, Claude (Sylvie) et Francine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré le samedi 15 juin 2019 à 14h, en l'église La Nativité, 155, chemin St-Jean, La Prairie. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire : ROBERT CENAC