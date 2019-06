ST-GERMAIN LALONDE

Mariette



Mme Mariette Lalonde St-Germain s'est éteinte, paisiblement, à l'hôpital de St-Eustache, le mercredi 27 février dernier, en soirée. Elle est allée rejoindre ses chers Réginald, Pierre et Sylvie.Elle laisse dans le deuil son frère Hervé et sa soeur Denise, les membres toujours vivants des familles Lalonde et St-Germain, ceux et celles qui leur sont apparentés, ainsi que plusieurs fidèles ami(e)s.Née à Montréal, le 23 septembre 1927, Mariette Lalonde était la fille de Jules Lalonde et de Blanche Vincent.Femme de coeur, de courage et de parole; femme de foi et de spiritualité, Mariette s'est beaucoup dévouée, au cours de sa vie, à soulager la détresse et la misère humaines.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin dès 10h30 en l'église Saint-Sauveur, située au centre du village de Saint-Sauveur, 205 rue Principale. Les funérailles suivront à 11h.L'inhumation aura lieu ce même samedi 22 juin à 15h20 au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise à Montréal. Les gens sont conviés à l'édifice principal du cimetière, situé au 6893, rue Sherbrooke Est, entrée par la rue Haig, pour 15h.Elle fut confiée à la:La famille tient à remercier chaleureusement le personnel bienveillant de la Résidence Sunrise de Fontainebleau, à Blainville où Mariette a vécu les dernières années de sa vie.