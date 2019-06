BÉLAND, Réal



Au CHSLD Montréal-Nord, le lundi 3 juin 2019 est décédé, à l'âge de 89 ans, Réal Béland, époux de Yvonne Lanoix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Michel, ses soeurs feu Claire, Jeannine, Edith, Pauline et Liliane, son beau-frère Étienne, ses belles-soeurs Suzanne, Pauline, Rollande, Odette, Monique, Micheline et Denise, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille se recueillera en toute intimité ultérieurement.