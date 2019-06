SÉGUIN, Richard



À Montréal, le 31 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Richard Séguin, époux de feu Mme Mariette Gemme.Il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Richard), Chantal (Sylvain), ses petits-fils Gabriel, Olivier, Arnaud et Phillippe, sa soeur Diane (Jean), son cousin André Roy (Murielle), ses belles-soeurs Lise (feu Gilles), Jeanne, Francine (Bernard), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 de 14h30 à 17h00 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 17h00 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Canada serait apprécié en la mémoire de Richard Séguin.