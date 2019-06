GOULET, Marcel



Le 1er juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Marcel Goulet. Il rejoint son épouse Mme Carmelle Jacques et son fils André.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole et Michel, ses petits-enfants Karine (Mathieu), Rebecca (Philippe) et Francis (Audrey) ainsi que ses arrière-petits-enfants Caleb et Milan. Il laisse également ses frères et soeurs Lucien (Hélène), René, Rolland (Rita), Paul (France), Lise et Réjeanne, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 167 boul. Ste-Rose, Ste-Rosele samedi 15 juin de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole suivra en salon.