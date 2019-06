ALARIE (née Charette), Denise



À Montréal, le 6 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Denise Charette, épouse bien-aimée de M. Marcel Alarie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Line (Guy Di Fruscia) et Denis, sa petite-fille Élise, ses frères, ses soeurs, ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 14 juin de 10h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole le vendredi à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (fondationhmr.ca).