Ce resto sert une poutine déjeuner au homard complètement décadente (pour un temps extra limité!)

Si vous êtes comme nous et qu’en juin, vous aimez vivre d’amour et de homard, faites de la place dans votre horaire, car l’incroyable poutine au homard est de retour chez Les Affamés pour un temps limité!

Le restaurant de la rue Sainte-Catherine dans Hochelaga en a fait l’annonce sur sa page Facebook cette semaine et à voir la réaction des internautes en commentaires, on peut dire que le retour de la poutine était très attendue!

Une bonne portion de homard, un «gravy» de bisque, des asperges, des champignons et de la salicorne, voilà ce qui vous attend dans l’assiette de cette poutine déjeuner.

La poutine fait partie du menu «brunch» de l’établissement et ce qui est vraiment bien c’est que le brunch est servi du mardi au vendredi entre 10 h et 15 h, ainsi que le week-end de 9 h à 15 h. Vous avez donc l’embarras du choix pour aller goûter à ce délicieux plat qui risque de vous faire saliver! On vous conseille quand même de réserver, car vous risquez de ne pas être les seuls à vouloir manger la poutine au homard.

Les Affamés

4137 rue Sainte-Catherine Est

