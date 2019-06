Mc KAY, Jean



À Laval, le 7 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Mc Kay, époux de feu Mme Annette Ménard.Il laisse également dans le deuil ses enfants Alain, Céline (Johnny Sorrenti) et Sylvie (Pascal Renaut), ses petits-enfants Marie-Ève (Steve), Jo-Annie (Charles), Laurence, David (Karine) et Gabriel (Noémie), ses arrière-petits-enfants Vincent, Paul et Alyssa ainsi que plusieurs parents amis.La famille vous accueillera au Mausolée Saint-Martin (édifice arrière) du complexe :le samedi 15 juin 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.