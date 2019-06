LEVASSEUR, Dany



Le 4 juin 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé M. Dany Levasseur.Il laisse dans le deuil son père Gaétan Boudreau (feu Lisette Bouchard), sa soeur Line Levasseur et son frère Carl Levasseur, sa tante Ginette Bouchard (feu Lucien Naud), ses cousins Serge et Daniel Naud, ses cousines Caroline et Nathalie Bouchard, tous les membres des familles Boudreau et Levasseur ainsi que ses nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au:231, BOUL. SIR WILFRID LAURIERBELOEIL, QC J3G 4G9Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 15 juin 2019 dès 13h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée au salon à 17h.La famille tient à remercier le Dr Claude Rivard, Émilie, Annie, Yannick et Lucie ainsi que tous les employés du CLSC des Patriotes de Beloeil pour leur dévouement et les bons soins prodigués à M. Levasseur.