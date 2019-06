D’autres inacceptables primes aux médecins

Quand c’en est rendu que le gouvernement Legault ne trouve rien de mieux que de verser une prime supplémentaire de 46 millions $ pour inciter les médecins omnipraticiens à prendre en charge plus de patients, force est de constater que notre système de santé est vraiment malade ! Et ce, malgré le fait que le gouvernement consacre à la santé quelque 40 milliards $ par année, soit 50 % de toutes les dépenses des programmes gouvernementaux.

Et les vaillants médecins qui « s’occupent » de 1000 patients ou plus verront ladite prime se bonifier d’un autre 5 $, pour atteindre 15 $ par tête de patient. Pour une prime annuelle de 15 000 $.

Je trouve cela épouvantable de devoir verser ce genre de prime pour motiver les médecins à prendre en charge un nombre minimum de patients. Un pas de plus et les bonzes du gouvernement Legault vont la prochaine fois se mettre à genoux pour supplier les médecins de faire la job pour laquelle on a collectivement investi une fortune pour les former.