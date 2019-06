De la culture dans la nature

Un festival « culture-nature », telle est la courte description que l’on peut faire de la première édition du Festival BESIDE. Se déroulant au parc national des Îles-de-Boucherville, à quelques minutes de Montréal, l’événement proposera des concerts en forêt, ainsi que plusieurs ateliers et conférences.

Cela fait deux ans que l’équipe derrière le magazine BESIDE songe à organiser un festival. Après que celle-ci eut consulté les membres fondateurs du parc national des Îles-de-Boucherville, l’événement a pu être mis en place ce mois-ci.

« L’idée est de se rapprocher de la nature, mais avec la culture, indique Jean-Daniel Petit, fondateur de ­BESIDE. On voulait aussi faire découvrir un parc exceptionnel qui est à deux pas de Montréal. »

Durant trois jours, et au coût de 25 $ par jour, les festivaliers pourront voir des concerts de plusieurs artistes, dont Philippe Brach, Qualité Motel, Beyries, Philémon Cimon et Elisapie. Le concert de Jean-­Michel Blais, quant à lui, sera donné à 100 spectateurs chanceux dans un lieu secret sur le site du festival.

« On a travaillé avec le FME ­(Festival de musique émergente) pour la programmation, dit Jean-­Daniel. C’est grâce à eux si l’on peut avoir des concerts d’aussi bonne qualité et riches en variété. »

En plus du volet musical, des activités seront aussi offertes, dont l’escalade de blocs, le yoga et la course en sentier. « Nous voulions avoir un contexte festif, mais pas uniquement musical », mentionne l’organisateur.

► La première édition du Festival BESIDE se tiendra du 14 au 16 juin, au parc national des Îles-de-Boucherville. Pour toute la programmation : festivalbeside.com.