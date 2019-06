PATRY, Joseph-André



Le 2 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Joseph-André Patry.Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Lucille décédée le 5 juin 2019 (Rénald), Lorraine (Réjean) et Sylvain (Nathalie), ses huit petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Il sera exposé le samedi 15 juin 2019 de 11h à 17h à933 BOULEVARD PÉRIGNYCHAMBLY, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h45 au salon.Un remerciement particulier au personnel de la Résidence Champagnat pour leur accompagnement et les bons soins prodigués.