Direction la mer: découvrir Topsail

Topsail Island, et sa longue barrière de 40 km de plages, est l’un des secrets les mieux gardés de la Caroline du Nord. C’est l’endroit idéal pour une escapade pour les familles occupées. Ici, vous ne vous battez pas pour l’espace sur la plage, même à ses heures les plus achalandées. L’ambiance est conviviale et décontractée et les nombreuses occasions de sports nautiques côtoient les restaurants raffinés. Voici une liste de 10 adresses à découvrir lors de votre prochain voyage sur la côte est américaine.

Dix bonnes adresses

S’amuser

Photo Instagram @surfcitysurfschool

East Coast Sports

409 Roland Ave, Surf City

eastcoastsports.com

Tuck’s water shuttle

636 Channel Blvd, Topsail Beach

facebook.com/TucksWaterShuttle

Surf City Surf School

107 N Shore Dr, Surf City

surfcitysurfschool.com/

Topsail Beach Skating Rink

714 S Anderson Blvd, Topsail Beach

topsail-beach-skating-rink.business.site

Manger

Photo Instagram @daddymacsbeachgrille

Spudee’s

412 Roland Ave, Surf City

spudees.com

Salty Turtle Beer Company

103 Triton Ln, Surf City

saltyturtlebeer.com

Daddy Mac’s Beach Grille

108 N Shore Dr, Surf City

daddymacsbeachgrille.com

Shaka Taco

107 B. North Shore Drive, Surf City

surfcitysurfschool.com

Découvrir

The Karen Beasley Sea Turtle Rescue and Rehabilitation Center

302 Tortuga Ln, Surf Cit

seaturtlehospital.org

Hébergement - Commanditaire Tiffany’s Motel

1502 N New

River Dr, Surf City

► La chaîne Évasion présente l’émission Direction la mer, animée par David Bernard, tous les mercredis, 21 h.