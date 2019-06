Du golf au profit des moins nantis

L’ancien joueur du Canadien de Montréal David Desharnais, le nouveau retraité Antoine Vermette et l’actuel joueur de la Sainte-Flanelle Phillip Danault étaient dans la région de Québec ce samedi pour la 28e édition de la Classique des étoiles organisée par la Fondation Philippe Boucher.

Rares sont les privilégiés qui ont la chance de se hisser jusqu’à la Ligue nationale de hockey (LNH), mais encore plus rares sont ceux comme Desharnais, Vermette et Danault qui décident de donner au suivant.

Les premiers liens entre David Desharnais et la Classique des étoiles remontent bien avant qu’il soit connu partout dans la province.

«On essaie d’aider les enfants dans le besoin de la région, c’est l’objectif. La première fois que Philippe Boucher m’a invité, j’étais encore un jeune espoir qui jouait dans le Midget AAA. Lorsqu’il m’a offert de me joindre à la fondation quand je jouais dans la LNH, ça m’a fait plaisir d’accepter.»

David a même pris soin d’attirer un autre ami dans le tournoi cette année, Phillip Danault.

«Si je suis ici c’est grâce à David, et je suis très content d’y être puisque je tente toujours de m’impliquer le plus possible lors de la saison morte.»

Plus de reprises vidéo

Dans les présentes séries éliminatoires de la ligue nationale de hockey, les arbitres ont particulièrement retenu l’attention à la suite d’appel douteux.

Pour Vermette, qui a pris sa retraite en janvier dernier, la LNH devrait consulter plus fréquemment les reprises vidéo lors de telles situations.

«Je sais que quelques-uns pensent que le jugement humain fait partie du sport, et je suis d’accord jusqu’à un certain point, mais en même temps, tu ne veux pas voir ce genre de décision altérer le cours d’une partie comme ç'a été le cas cette année. Je crois que ce sera probablement un évènement majeur qui va faire en sorte que les choses vont changer.»

Montréal, ville de choix pour les hockeyeurs?

Lorsque questionné sur les joueurs autonomes Eric Karlsson et Matt Duchene, qui ont mentionné être intéressés à venir jouer dans la métropole québécoise, Phillip Danault a expliqué la situation de façon assez prudente samedi avant son premier trou.

«Ça démontre que c’est rendu le fun... que c’est le fun jouer à Montréal!» a laissé entendre Danault, sourire en coin. Avec le groupe qu’on a, les joueurs savent qu’on est une bonne équipe avec de bons jeunes qui arrivent. La pression rend tout simplement la game plus plaisante à jouer.»

À noter que Philippe Boucher, qui a été nommé directeur général des Voltigeurs de Drummondville le 21 mai dernier, était absent pour l’évènement puisqu’il était à la séance de repêchage de la LHJMQ qui se déroulait au Centre Vidéotron simultanément.