DALPÉ GAUTHIER, Pierrette



À Rivière-Rouge, le 2 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Gauthier Dalpé, épouse de feu M. Aimé Dalpé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Jean-Luc), Roger (Carolina), Francine (Rolland), ses petits-enfants Robert (Vicky), Sylvain (Mélanie), ses trois arrière-petits-enfants Simon, Julien, Émilie, ses soeurs Hélène, Thérèse, Claudette, son frère Serge (Lise), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h à la :1284, CH. ST-HENRIMASCOUCHE, QC, J7K 2N4Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, cartes disponibles au salon.La famille tient à remercier le personnel du 6e étage du CISSS de Rivière-Rouge pour les bons soins prodigués à Mme Gauthier.