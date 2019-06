PITRE, Yvonne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme. Yvonne Pitre Cameron, survenu à Montréal, le 29 mai 2019, à l'âge de 85 ans. Elle était la fille de feu M. Albert Pitre et de feu Mme Aimée Sergerie. Elle part rejoindre son époux M. Romuald Viateur Cameron (Dave) et ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil sa fille Mme Lynn Cameron (Pierre Marcil), ses frères et soeurs, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que ses nombreux ami(e)s.Un événement aura lieu ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Général Juif de Montréal pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Pitre Cameron.Coopérative funéraire du Grand MontréalRésidence funéraire Notre-Dame