LACHAPELLE, Serge



De Repentigny, le 2 juin 2019, est décédé Monsieur Serge Lachapelle, conjoint de Madame Elaine Lacroix.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Audrey Lachapelle (Marco) et Marie-Ève Hurteau (Marc-André), ses petits-enfants : Sofia et Léa-Marie, son frére Gilles, ses beaux-parents Lucien et Pauline Lacroix, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 juin de 13h à 16h30 au :Une cérémonie suivra en la chapelle à 16h30.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.