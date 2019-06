DESROCHERS (née Robert)

Monique



À Montréal, le 31 mai 2019, est décédée Monique Robert à l'âge de 88 ans, épouse bien-aimée de feu Lucien Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Johanne), Sylvain et Nathalie, ses petits-enfants Pénélope et Charles (Francis), sa soeur Gisèle (Claude), son frère Pierre (Ginette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 de 9h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 12h.