BISSONNETTE, Yves



À Verdun, le 2 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Yves Bissonnette, époux de feu Lisette Provost.Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Montpetit, ses enfants Stéphan (Isabelle), Annie (Léonard), sa belle-fille Sophie (Nicolas), ses petits-enfants Alexei, William, Kaitlyn, Louis et Marie, son frère et ses soeurs : Marcel (Annette), Monique, Lise, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que ses nombreux amis.Il a été confié àST-CONSTANT, QCTÉL: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 21 juin 2019 de 14h à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.