Génocide: Justin joue avec le feu

On se demandait pourquoi le président des États-Unis refusait d’utiliser le mot « génocide » lorsqu’il parlait du massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda.

Plus tard, on a appris que si Clinton n’avait utilisé le mot « génocide » dans aucun de ses discours, c’est parce que si tu es un chef d’État et que tu reconnais qu’il se déroule effectivement un génocide dans une partie du monde, la loi internationale t’oblige à intervenir militairement pour empêcher le massacre.