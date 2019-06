Ils ont été enfermés 21 jours pour guérir leurs addictions

VICTORIAVILLE | Dix Québécois souffrant d’une dépendance viennent de terminer un séjour de 21 jours de « réclusion » organisé par un ancien toxicomane qui avait envie de redonner à la société.

L’instigateur du projet, Michaël Vincent, a commencé à consommer de la drogue très jeune.

« J’ai sniffé de la coke à 11 ans et un an plus tard, j’avais déjà essayé toutes les drogues qui existent », avait-il confié au Journal en mars dernier.

Sobre depuis 20 ans et voulant donner au suivant, il a créé Séjour 21, qui se tenait il y a quelques semaines au Complexe Sacré-Cœur de Victoriaville, au Centre-du-Québec.

21 jours

« Ça s’adressait à des personnes qui voulaient cheminer dans leur vie et on dit que ça prend 21 jours pour changer une habitude de vie », a précisé M. Vincent.

Huit femmes et deux hommes étaient logés et nourris pendant 21 jours, et ce, avec très peu de contacts avec le monde extérieur, en écoutant des conférenciers et des coachs de vie. Ils ont également pris part à quelques activités sportives.

Ils n’avaient même pas droit au cellulaire.

Diverses dépendances

Parmi les 10 accros, il y avait Anthony Nault (voir autre texte), Alexandre Guilmette et Brygitte Lupien. Le premier est toxicomane, le second est workaholic tandis que la dernière a longtemps eu des problèmes d’alcoolisme.

« Je n’avais plus aucune motivation pour vivre », confie la femme de 54 ans des Laurentides, dont le vin était son alcool de prédilection.

M. Guilmette, quant à lui, a trois enfants âgés de 2 à 7 ans et ne les a pas vus grandir. L’homme de 37 ans a préféré se vautrer dans le travail de façon abusive en faisant régulièrement des semaines de 90 heures en plus d’effectuer beaucoup de bénévolat à Victoriaville.

« J’ai souvent eu envie de partir et d’aller voir mes enfants », avoue-t-il.

Les deux autres participants ont aussi eu le désir de quitter le défi à un moment ou à un autre. Être confrontés à ses problèmes est une expérience très pénible.

« Le plus difficile a été de m’ouvrir aux autres, car j’avais honte de ce que j’avais fait », souligne M. Neault qui a avoué avoir consommé la plupart des drogues qui pouvaient exister sur le marché.

Lorsque Le Journal les a rencontrés quelques heures après la fin de leur « réclusion » le 21 mai, ils arboraient tous un large sourire de fierté. La fierté d’avoir réalisé un pas vers la guérison.

Vers la guérison

Bien qu’il soit trop tôt pour conclure à une réussite, ce genre de « défi » pourrait être le début de la guérison pour les participants.

« Les conférences et témoignages permettent à des personnes de constater qu’elles ont ou non besoin d’aller chercher de l’aide et quel type d’aide pourrait leur convenir », a souligné la professeure de psychologie à l’Université Laval, Martine Simard.