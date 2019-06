Incontournables et découvertes de la 31e édition

Un an après une 30e édition festive, les Francos continuent de se mettre sur leur 31. Afin d’arriver à se retrouver dans une programmation d’environ 250 concerts, extérieurs et intérieurs, Le Journal a demandé au responsable de la programmation, Laurent Saulnier, de cibler des spectacles à ne pas manquer. Au programme : des incontournables, des valeurs sûres et des découvertes locales et étrangères.

Les incontournables

Pierre Lapointe

La science du cœur symphonique

Photo courtoisie

« Parce que c’est une tradition [aux Francos]. Il joue avec l’Orchestre Métropolitain. J’étais assez fan de l’album La science du cœur. Je trouve que c’est l’un des plus beaux disques de Pierre. Avec ces arrangements-là, c’est 15 fois plus beau. C’est David-François Moreau, le même qui a fait les arrangements sur l’album, qui les a complètement refaits pour orchestre. C’est vraiment magnifique. »

► Les 20 et 21 juin, 20 h, à la Maison symphonique.

Mario Pelchat

Hommage à Charles Aznavour

Photo courtoisie

« Je trouve que Mario Pelchat a fait une job extraordinaire. C’est un super chanteur, il n’y a personne qui en doute, mais du côté des arrangements, je trouve aussi que l’album est vraiment bien. Sur scène, il sera accompagné de 17 musiciens, si ma mémoire est bonne. C’est certainement la seule fois que ce show-là va avoir lieu à Montréal. »

► Le 22 juin, 20 h, à la Maison ­symphonique.

Safia Nolin et invité(es)

Photo Jean-François Sauvé

« Depuis quelques années, on a décidé d’appeler le concert extérieur du dimanche sur la grande scène “Les dimanches d’écoute”. Safia aura des invités, comme Patrick Watson, KROY et Pomme. Ce show-là sera aussi pour une seule fois. Je ne crois pas que Patrick Watson et Safia Nolin vont chanter si souvent que ça ensemble ! Ce sera la toute première participation de Patrick aux Francos. »

► Le 16 juin, 21 h, sur la scène Bell. Gratuit.

Les valeurs sûres

Cœur de pirate et invité(es)

Photo Maxyme G Delisle

« Il y a des invités pas mal intéressants : Loud, Milk & Bone, Safia Nolin et Le Quatuor Esca. Ce sera certainement le dernier show de Cœur de pirate de cette tournée-là à Montréal. En voyant le spectacle qu’elle a fait au MTelus en septembre dernier, on s’est dit qu’il méritait d’être joué dans une plus grande salle. L’année passée, Cœur de pirate avait aussi fait un concert avec un quatuor à cordes et c’était magnifique. On lui a demandé d’intégrer certaines parties du spectacle avec le quatuor. »

► Le 14 juin, 20 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Ariane Moffatt

Néo-soul-disco-pop-électro funky show des Francos

Photo Agence QMI, Simon Clark

« Ariane avait une idée en tête : faire un party. Elle revisite complètement son répertoire pour en faire un gros party. La dernière fois, on était rendu à 17 ou 18 musiciens sur scène avec elle. Ça veut dire des surprises, un méchant gros band et amène tes souliers de danse parce que ça se peut que tu finisses la soirée la langue par terre. (rires) »

► Le 14 juin, 21 h, sur la scène Bell. Gratuit.

La Renarde

Sur les traces de Pauline Julien

Photo Mathilde Corbeil

Parce que le show a fait ses preuves l’an dernier et qu’il y a encore du monde qui ne l’a pas vu. C’est une idée d’Ines Talbi. Ce show-là a un succès que personne n’attendait. On fait vraiment la dernière du spectacle. Il n’y a que des filles sur scène, comédiennes et chanteuses, toutes générations confondues. C’est un beau mélange qui marche. »

► Le 15 juin, 20 h, à la Maison symphonique.

Les découvertes locales

FouKi

Photo Félix Renaud

« Je ne sais pas si on le classe encore dans les découvertes. Ses affaires vont tellement vite et bien. Les statistiques de ce gars-là sur Spotify sont impressionnantes. Le premier week-end de la sortie de son album, il avait plus d’un million d’écoutes. [...] L’an dernier, il avait fait partie du spectacle Rapkeb Allstarz. Et après le show, il m’avait regardé dans les yeux et m’avait dit : l’année prochaine, je vais le faire seul ce gros stage-là ? (rires) Il le mérite. Il est rendu là. »

► Le 15 juin, 21 h, scène Bell. Gratuit.

Eli Rose

Photo courtoisie

« Il va falloir jeter une oreille sur elle. C’est l’ancienne moitié d’Eli et Papillon. Nouveau stock, nouveau son, nouveau look. Ça risque d’être quelqu’un sur qui on va être obligé de compter au cours des prochaines années. Il y a quelque chose qui se passe avec ce projet-là. Les tounes sont tellement bonnes. C’est de la pure pop. »

► Le 16 juin, au MTelus, en première partie d’Angèle. Et le 22 juin, 19 h, sur la scène Bell.

Sara Dufour

Photo Daniel Robillard

« Elle vient de sortir son deuxième album. Dans le genre country-folk-rock avec de l’attitude, cette fille-là est imbattable. L’année passée, elle était sur le show de La Traversée et elle a presque volé le show. Elle a une énergie incroyable sur scène. Avec son deuxième disque, j’ai l’impression qu’elle a les tounes qu’il fallait pour que ça continue à se développer. »

► Le 16 juin, 18 h, sur la scène Loto-Québec. Gratuit.

Juste Robert

Photo Émilie Dumais

« Il est un sculpteur, d’abord et avant tout. C’est rare qu’on dise de quelqu’un comme lui qu’il est une découverte, car il a presque 50 ans ! Mais dans son cas, c’est vraiment ça. Sur son disque, il y a des vraies bonnes tounes. Quelqu’un qui fait du folk-rock et qui a le culot d’avoir une toune qui s’appelle #kanyewest, ça me parle à fond ! »

► Le 18 juin, 19 h, au Quartier Brasseur de Montréal. Gratuit.

Les découvertes étrangères

Foé

Photo Louis Canadas

« Il a gagné le prix Félix-Leclerc en France l’année passée. Il est signé sur le label Tôt ou tard (Vincent Delerm). Il fait une espèce de chanson électro, assez smooth. Sur scène, il est vraiment bon, il a des vraies tounes. C’est quelqu’un sur qui il va falloir compter, je pense. »

► Le 18 juin, 19 h, sur la scène Bell, avec les artistes de La Traversée. Aussi en solo le 19 juin, 20 h, sur la scène Hydro-Québec. Gratuit.

Lord Esperanza

Photo Jason Piekar

« Le “flow” du gars est vraiment bon. Ce n’est pas une grosse star ni ici ni en France. Mais il a quelque chose de vraiment plaisant dans ce qu’il fait. Dans le hip hop français, c’est une des belles découvertes. Il a récemment enregistré une chanson avec FouKi. »

► Le 15 juin, 23 h, sur la scène Desjardins. Gratuit.

Claudio Capeo

Photo Fifou

« Il a fait la première partie de Zaz au Centre Bell en avril dernier. Ce gars-là en France est un vrai phénomène. Quand il a sorti son premier album, il a commencé à jouer dans des petites salles de 200 places. Et il a fini sa tournée dans des Zénith de 5000 places. Son équipe voit ce spectacle-là comme une façon de lancer sa carrière au Québec. »

► Le 17 juin, 19 h, sur la scène Bell. Gratuit.

Bertrand Belin

Photo Bastien Burger

« Il a déjà un petit public ici, mais il demande à être encore plus connu. Il fait partie des héritiers de Bashung et Jean-Louis Murat, de cette scène très chanson, assez intello. Ce sont des personnes qui savent écrire des textes, qui chantent pour vrai. Il a une grosse estime de la critique, mais il n’a peut-être pas encore trouvé son public. »

► Le 21 juin, 20 h 30, à la Cinquième salle de la Place des Arts.