La doyenne du Canada meurt à 114 ans

NORTH BAY | La doyenne du Canada, Ellen «Dolly» Gibb, est morte vendredi, à l’âge de 114 ans.

Née le 25 avril 1905 à Winnipeg, elle était aussi la doyenne de l’Amérique du Nord et la neuvième personne la plus âgée au monde. Elle était la fille d’une Métisse et d’un prospecteur d’origine écossaise, venu durant la période de la «ruée vers l’or» du Klondike.

Selon sa nécrologie, Ellen Gibb s’est éteinte le 5 juin à North Bay, en Ontario, entouré de sa famille, qui a attribué sa longévité à «une bonne génétique et un bon régime alimentaire, des promenades régulières, un amour pour la famille et une générosité envers les autres».

Gibb a survécu à ses cinq frères et soeurs, une de ses filles et un de ses petit-enfants. Elle est veuve depuis 1968, après le décès de son mari après 40 ans de mariage. Elle laisse maintenant sa fille, neuf petits-enfants, 22 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants dans le deuil.

Une cérémonie ouverte à tous est prévue samedi 15 juin à North Bay.