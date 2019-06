La fin d’une époque à Anaheim?

C’est un important chapitre de l’histoire des Ducks d’Anaheim qui pourrait tirer à sa fin. La formation californienne contemplerait la possibilité d’échanger ou de racheter le contrat du vétéran Corey Perry.

C’est du moins ce que rapportait The Athletic, samedi.

«Le directeur général des Ducks, Bob Murray, tient Perry et son agent informés de la situation et il n’y a aucun doute que [l’organisation] veut traiter avec le plus grand respect l’ancien lauréat du trophée Hart au cours de ce processus», a fait savoir le journaliste Pierre LeBrun.

Perry, qui revendique six saisons de 30 buts ou plus et une campagne de 50 filets, a été ennuyé par une blessure à un genou qui l’a limité à 31 rencontres ainsi qu’à une récolte de 10 points en 2018-2019.

Il reste deux ans à son contrat d’une valeur moyenne annuelle de 8,6 millions $.

L'athlète de 34 ans détient le record des Ducks pour le nombre de matchs joués (988).

Dans l’éventualité d’un rachat de contrat, il deviendrait joueur autonome sans compensation le 1er juillet.