La perfection sur terre n’existe pas

Je suis toujours étonnée de lire les propos de certaines personnes qui vous écrivent. Particulièrement quand elles le font pour dire qu’elles sont à la recherche de la personne idéale pour les accompagner le reste de leur vie. Elles disent ça comme si elles étaient elles-mêmes des personnes idéales pour quelqu’un d’autre ! Qui leur a dit ça, sinon elles-mêmes ?

Qui n’a pas, au début d’une relation amoureuse, déclaré à son entourage qu’il ou elle avait découvert la perle rare ! Et, après seulement quelques années (quand ce n’est pas seulement après quelques mois), commencé à modifier son discours parce que la madame ou le monsieur parfait en question avait soudain perdu de son lustre à leurs yeux ?

Je suis une femme de 58 ans et j’ai passé ma vie à le chercher, l’homme idéal. D’ailleurs, j’ai cru, à au moins deux reprises, avoir mis la main dessus. La première fois à 22 ans, à ma sortie du collège, avec un beau diplômé. On a amorcé ensemble notre vie d’adultes en y mettant toutes nos énergies. On a fait deux enfants, acheté une maison en ville, on s’est meublé chez IKEA, puis une maison de campagne, meublée aussi chez IKEA, puis on s’est séparés à grands frais.

Je suis sortie de cette relation avec des bleus au cœur et un corps en lambeaux puisqu’il m’a quittée pour une plus jeune après 25 ans de bons et loyaux services. Ça m’a pris huit ans avant de retrouver un homme avec qui je pensais pouvoir cheminer en paix vers la vieillesse. PAF ! À 55 ans, sans l’avoir cherché, je suis tombée sur une perle rare. Je n’en revenais juste pas. J’allais pouvoir damer le pion à mon ex et lui prouver qu’il n’est pas le seul à séduire encore passé la cinquantaine.

Pour être bien honnête, je n’étais pas tombée sur un plus jeune que moi comme mon ex. Mais j’étais tombée sur un bon numéro. Un numéro gagnant, comme on dit. Mes enfants n’étant plus un obstacle à notre relation, et comme de plus lui n’était pas en couple, la route était libre pour notre avenir commun.

Peux-tu croire, Louise, que ça a duré exactement trois ans ? Trois ans pendant lesquels il ne m’a jamais dit que quelque chose n’allait pas. Trois ans pendant lesquels j’ai appris à aimer la motoneige que je détestais. Trois ans pendant lesquels j’ai supporté ses excès de langage qui m’ont fait perdre des amies. Trois ans où je me suis marché sur le cœur pour ne jamais le brusquer.

Mais voilà que la semaine passée, alors qu’il venait de trouver la perle rare, la femme idéale (ce que je n’étais pas pour lui, m’a-t-il dit en rompant), et bien il est parti sans état d’âme, certain qu’il était dans son bon droit de le faire. Comme je suis loin d’être nulle intellectuellement, je peux te dire que je suis en ta.....k !

Après pareille fourberie, tu avoueras qu’il est impossible de croire encore à l’existence sur terre de l’homme parfait. Je décrète donc officiellement que l’homme idéal est un leurre.

Une femme à boutte