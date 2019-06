La place Vauquelin

Par la voix des ondes

Les micros de CKAC et de CKVL, deux stations de radios parmi les plus écoutées de Montréal à l’époque, sont présents pour couvrir cette journée importante. En effet, beaucoup de gens écoutent la radio pour s’informer. CKAC est la plus ancienne des radios montréalaises. Cette station bilingue affiliée à La Presse entre en ondes en 1922. Quant à CKVL, la future CKOI, elle apparaît à Verdun en 1946. Il ne manque sur cette photo que les micros de Radio-Canada. La société d’État est pourtant présente sur les ondes radiophoniques dès 1936. Au départ, la plupart des stations diffusent des concerts, des conférences et des émissions de radio-romans. La diffusion des nouvelles et des bulletins d’information constitue, pour toutes les stations, environ 10 % de la programmation. Dès les années 1940, l’information est à peu près organisée comme aujourd’hui, avec quelques émissions plus longues et des bulletins d’environ 5 minutes à chaque heure.