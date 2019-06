Le week-end culturel de Stéphane E. Roy

Quel est le livre qui vous a récemment séduit ?

Photo courtoisie

J’ai été interpellé par le roman québécois d’Isabelle ­Lafortune, Terminal Grand Nord, un thriller campé à Schefferville. Je ne suis pas un grand amateur de ­polar, mais celui-là m’a beaucoup plu, car c’est écrit de ­manière très cinématographique et je pouvais m’imaginer ce livre au grand écran. Par ailleurs, j’ai également beaucoup aimé le livre Après le naufrage de l’auteur québécois Frédéric Bastien, qui est aussi professeur d’histoire. Il y décrit son point de vue sur la déconfiture du Parti québécois. J’aime la manière dont l’auteur dépeint la pire défaite de l’histoire du parti, lors des dernières élections, tout en y apportant une réflexion.

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

Photo courtoisie, Netflix

Je dois admettre avoir eu un coup de cœur pour le film La ballade de Buster Scruggs, un western américain, disponible sur Netflix. J’ai toujours suivi le travail des scénaristes et réalisateurs Joel et Ethan Coen. Ils parviennent toujours à me surprendre. Ce film est drôle et vraiment rafraîchissant ! Ils ont choisi un angle que l’on n’avait jamais vu auparavant. D’ailleurs, j’aime beaucoup le cinéma américain.

Quel est le spectacle à voir ?

Photo courtoisie

J’ai récemment assisté à l’excellente pièce The Play That Goes Wrong, à Broadway. C’est l’une des meilleures comédies que j’ai vues. J’aurais voulu acheter les droits de ce spectacle, mais je suis arrivé trop tard. Quelqu’un au Québec s’est déjà procuré les droits. Il faut donc s’attendre à la voir chez nous prochainement. Sinon, il faut bien évidemment voir la pièce de théâtre Garçon !, qui prendra l’affiche pour la saison estivale et qui fera l’objet d’une tournée. Tiré de ma websérie, cette comédie compte une belle distribution, dont Claude ­Prégent, Diane Lavallée et Pierre Brassard.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Je compte aller voir l’exposition de l’artiste canadienne Rebecca Belmore, Braver le monumental, qui ­prendra place au Musée d’art contemporain de Montréal à compter du 20 juin prochain. L’exposition compte des sculptures, des photographies et des vidéos.

J’aime beaucoup l’art visuel, car ça me permet de décrocher complètement. J’ai vu des photos qu’elle a réalisées dans des magazines. J’apprécie sa démarche esthétique qui peut parfois être provocante. Elle aborde notamment, à travers ses œuvres, la situation des femmes en général et la violence faite aux peuples autochtones.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo AFP

Il y en a plusieurs ! Côté théâtre, très certainement Robert Lepage pour son imaginaire des plus grandioses. Son style, qui est très personnalisé, parvient à rejoindre tout le monde. Son aspect personnel devient universel. C’est d’un grand talent ! Sinon, j’éprouve également beaucoup d’admiration pour le cinéaste Denys Arcand qui est un sociologue hallucinant. Son travail est remarquable ! J’aime tout son cinéma et sa façon d’écrire des dialogues. On y retrouve une certaine quête. C’est un homme fascinant !

Photo AFP

On suit Stéphane E. Roy