L’été et la rencontre de l’âme soeur

La chaleur revient, le soleil resplendit et les sourires s’agrandissent sur le visage des gens. Le beau temps nous donne envie de prendre une bouchée sur une terrasse et de flâner dans les rues du centre-ville. À un, c’est bien, mais est-ce qu’à deux, c’est mieux ? Nombreux sont les célibataires qui voient arriver la belle saison avec inquiétude. Et si c’était possible de trouver l’amour avant l’été... voici quelques trucs à considérer.

Croyez-vous qu’il existe quelque part un individu qui possède les qualités que vous recherchez ? Quelqu’un qui saurait vous combler en partageant les mêmes valeurs et les mêmes intérêts ? Une personne merveilleuse qui serait votre alter ego ? Suzanne en rêve depuis qu’elle est toute petite. Cette lectrice de 28 ans nous dit : « Depuis que je suis toute petite, je rêve de rencontrer mon âme sœur. Je reste convaincue qu’il est quelque part et que je finirai par le trouver. En fait, je suis certaine que les âmes sœurs existent, mais comme il n’y en a qu’une pour chaque personne, c’est difficile de la trouver ! J’ai des rêves de princesse me direz-vous, sans doute ! Mais j’aime croire que je rencontrerai l’amour. Mes parents en sont un bel exemple et j’ose croire qu’ils ne sont pas les seuls à le vivre. Ils sont mariés depuis trente-cinq ans et ils sont amoureux, c’est fou ! Je ne m’attends pas à connaître un amour inconditionnel, sans limites et parfait. Je ne suis pas innocente quand même ! Mais je suis certaine que l’amour est plus facile avec notre âme sœur. Présentement je ne cherche pas, mais je garde mes antennes ouvertes ! »

Il existerait donc des gens avec qui le courant passe mieux et avec qui les affinités sont quasi infinies. L’âme sœur représente sans doute un idéal que l’on se fait de l’amour. Il n’existerait qu’une seule personne qui correspondrait à cet idéal ? Bonne question !

Quelques astuces

Il faut peut-être se questionner lorsque l’on souhaite « l’idéal ». Certaines personnes ont parfois des critères de sélection très précis. Afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que lors de relations précédentes, elles ressentent le besoin de resserrer les conditions à remplir au sujet du bon candidat ou de la bonne candidate. La personne idéale n’existe sans doute pas, car nul n’est parfait, mais il existe probablement quelqu’un qui a envie de partager la vie avec vous ! Reste à le ou à la trouver ! Voici quelques indices en la matière :

1. Affinez vos attentes

Assurez-vous d’être en accord avec vous-même, à tous moments. Demeurez en cohérence avec vos valeurs, vos principes et votre philosophie de vie. Cela implique, pour certains, de quitter le confort du célibat et de se lancer dans l’inconnu !

2. Ayez confiance en vous

Tentez de ne pas vous laisser dévaloriser par les « échecs » passés. Si vous pouvez être conscient de vos points forts comme de vos points faibles, cela vous permettra de vous sentir davantage en confiance et cela aura un effet séduisant.

3. Apprenez à reconnaître vos valeurs

Votre personnalité, votre conception du couple, de la famille, ou encore des relations intimes, des activités personnelles, mais aussi au sujet de l’attitude que vous souhaitez vivre avec l’autre (attentions, disponibilité, liberté...) et faites en sorte de bien les respecter.

4. Dressez le « profil » du partenaire recherché

N’hésitez pas à écrire tout ce que vous attendez de l’autre ou plutôt d’une relation à l’autre. Faites le tri entre vos critères essentiels et ceux qui sont secondaires : certaines choses demeureront non négociables alors que d’autres auront avantage à jouer de flexibilité.

5. Soyez prêt à vous lancer :

Cela peut paraître évident, mais c’est souvent là, inconsciemment, que ça coince : pour qu’une rencontre fonctionne, il faut être prêt à la vivre. Ce qui veut dire être ouvert à l’autre, répondre à une sorte d’appel intérieur, ressentir le besoin de « combler une place ». Est-ce qu’à ce moment précis, je ressens le besoin de construire, de partager, d’accueillir quelqu’un, sa personnalité ? Si oui, foncez, vous ferez certainement de belles rencontres !

6. Passer à l’action en prenant votre temps

Sortez vos antennes (soyez ouvert à l’autre).

Prenez chaque rencontre comme un cadeau.

Misez sur l’objectif de créer un maximum de complicité et de partage, c’est un des moyens pour que l’alchimie amoureuse opère.

Libérez votre personnalité en osant être vous-même : c’est la clé pour développer votre potentiel de séduction !

Sur ce, belles rencontres !