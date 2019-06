Méchant dilemme

Sa conjointe Jeanne n’est pas du tout du même avis, et cette valise pleine de billets entraînera le couple dans un suspense rocambolesque et de multiples quiproquos.

« Claude-Henri est conscient que cet argent va changer sa vie. Il sait aussi que cet argent est sale et c’est pour cette raison qu’il veut partir rapidement et le plus loin possible. Sa conjointe, qui doute de la propreté de cet argent, lui donne toutes les raisons pour ne pas partir. Tous les obstacles vont se lever sur sa route », a indiqué Carl Béchard, qui joue le rôle du fonctionnaire dont c’est l’anniversaire.

Photo Stevens LeBlanc

Jeanne est ébranlée. Elle ne reconnaît plus son conjoint qui, tout à coup, devient téméraire.