[PHOTOS] Le plastique se répand aussi dans les fonds marins

La pollution par le plastique a atteint un sommet au cours des dernières années dans le fleuve Saint-Laurent, déplorent de nombreux plongeurs professionnels qui observent une prolifération des déchets sous l’eau.

« Il y en a beaucoup plus qu’auparavant. On en trouve dans le fond de l’eau, entre deux eaux et en surface », affirme le plongeur professionnel et cinéaste des profondeurs océaniques Mario Cyr.

M. Cyr, un Madelinot d’origine, constate que le fleuve transporte plus que jamais des « plastiques volatiles », tels que des sacs et des bouteilles d’eau.

« Ça n’arrive plus de faire des plongées [au Québec] sans voir aucun déchet. C’est plate à dire et c’est triste, mais il y a toujours des débris quelque part, soit un restant de sac de plastique, une paille, une fourchette, un bout de plastique que tu ne peux pas identifier parce que c’est quelque chose qui s’est désagrégé. C’est vraiment partout », raconte-t-elle.

« On dirait qu’on voit de plus en plus de bouteilles d’eau en plastique. Il y en a plein, et les gens ne savent plus où les mettre », renchérit pour sa part, Christian St-Pierre, propriétaire de la boutique Scubatech et plongeur depuis 27 ans.