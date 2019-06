Protection des océans: Justin Trudeau réitère ses engagements

Le gouvernement Trudeau a réitéré samedi, à l’occasion de la Journée mondiale des océans, son engagement de protéger 10 % du territoire océanique canadien d'ici l’an prochain.

À l’heure actuelle, toute exploitation économique est interdite sur 8 % du territoire océanique.

En augmentant cette proportion à 10 % pour 2020, le Canada répondrait aux objectifs fixés en 2010 lorsqu’il avait signé la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

«Nos communautés côtières sont les premières à être confrontées aux conséquences du réchauffement planétaire... Si nous voulons protéger les plantes, les animaux et les habitats contre les effets des changements climatiques, nous n’avons pas de temps à perdre», a réitéré Justin Trudeau dans un communiqué de presse envoyé samedi.

Il y a trois ans à peine, moins de 1 % des aires marines du pays étaient protégées.

Même si le Canada est en train d’atteindre son objectif, il accuse toujours un certain retard en matière de protection des eaux, comme le rappelait la Société pour la nature et les parcs (SNAP) dans une étude publiée plus tôt cette semaine.

Parmi les 10 pays qui ont les plus grandes étendues océaniques, le Canada se classe septième en matière de protection océanique.