Redécouvrir le lac Maskinongé

Nombreux sont les bébés boomers ayant fréquenté le lac Maskinongé à Saint-Gabriel, pour ensuite le délaisser à cause de la détérioration de la qualité de l’eau. Mais ces dernières années, la situation s’est ­grandement améliorée.

Cette destination au nord-ouest de ­Berthierville, dans Lanaudière, est en train de renaître. La plage municipale est de nouveau fréquentée.

Alors qu’auparavant, seuls des ­bateaux motorisés sillonnaient le plan d’eau de 20 kilomètres de circonférence, on voit de plus en plus d’adeptes de planche à pagaie ou de kayak.

Qualité de l’eau

Des mesures s’imposaient pour ­améliorer la qualité de l’eau, dont la création du comité du lac pour que les ­actions des quatre municipalités ­riveraines soient coordonnées. Un ­bassin de ­rétention a été aménagé pour éviter le déversement d’eaux contaminées ­provenant d’un ruisseau à ­proximité d’habitations.

Des correctifs ont été apportés sur des fosses septiques non conformes. Quant à la contamination pouvant être causée par des fientes de goélands, on a réglé une grosse partie du problème par un nettoyage quotidien de la plage.

Photo courtoisie, Neil Amstrong

Plage et plaisirs nautiques

Les épisodes de fermeture de la plage sont maintenant rares et courts. La ­qualité de l’eau affiche régulièrement une cote A, suite à des inspections du programme Environnement Plage.

La plage est devenue plus ­accueillante. En plus d’un casse-croûte, se trouve un bistro doté d’une superbe terrasse ­donnant sur le lac. On peut aussi ­pique-niquer et il y a une aire de jeux pour enfants à proximité.

Une zone sécurisée avec des balises permet une meilleure cohabitation entre les bateaux motorisés et les ­activités ­nautiques non motorisées. Tous les ­plaisirs sur l’eau sont possibles ou presque, que ce soit une simple balade en pédalo ou une randonnée en kayak.

Courant marin loue l’équipement ainsi que des petits chalets pour un tarif de 125 $ à 175 $ par nuit.

Festival d’été

Les plaisirs du lac Maskinongé, ce sont aussi une vingtaine d’événements lors du Festival d’été de Saint-Gabriel. C’est souvent sur la plage que ça se passe, que ce soit la Fête nationale du Québec, du cinéma en plein air ou une fête cubaine. Face au lac, l’ambiance est encore plus estivale.

LAC MASKINONGÉ

Plage municipale de Saint-Gabriel : ouverture le 20 juin

Hébergement : chalets, hôtel, auberge et camping

www.lacmaskinonge.com

