L’Océanic fait le pari Zachary Bolduc

Même si l’attaquant Zachary Bolduc avait clairement exprimé son désir de poursuivre sa carrière en sol américain, l’Océanic de Rimouski n’a pas hésité une seconde à lui mettre le grappin dessus au 14e échelon au total.

Le produit des Estacades de Trois-Rivières brillait d’ailleurs par son absence lorsque son nom a retenti aux quatre coins de l’amphithéâtre. Il avait annoncé dans les jours précédant l’événement qu’il regarderait la séance de sélection devant son téléviseur en compagnie des membres de sa famille.

Considéré comme le sixième plus bel espoir de cet encan par le Centre de soutien au recrutement, Bolduc doit s’aligner à l’Académie Mount St. Charles dans le Rhode Island à partir de septembre.

« On s’est consulté à la table, et le gars qu’on aimait le plus, ensuite, on le voyait en début de deuxième ronde. Le meilleur disponible, c’était Zachary Bolduc. On va respecter le choix de la famille, mais on ne peut pas empêcher un cœur d’aimer. On a le droit d’espérer », a mentionné l’entraîneur et directeur général Serge Beausoleil. Photo courtoisie, Les Estacades

Un montant à payer

Beausoleil entend user de tout le charme de l’organisation pour convaincre le récalcitrant de déménager dans le Bas-Saint-Laurent. Il en coûterait 26 000 $ à l’Océanic pour qu’il rompe ses engagements avec sa future école.

« On savait qu’il n’était pas ici, qu’il regardait le repêchage à la maison avec sa famille. Pour nous, l’important était d’aller chercher le meilleur joueur. On va s’asseoir avec lui, présenter notre organisation, parler de nos installations et des joueurs que nous avons, voir si nous avons des valeurs communes », a poursuivi le grand patron rimouskois.

Et si le natif de Bécancour tourne le dos à la LHJMQ ? « Je ne sais pas si c’est un pari, car dans le pire des cas, on reprend notre choix l’an prochain. Si on l’échange, on aurait les dividendes plus un choix de troisième ronde. »

Peu actif

Contrairement à ce qu’il avait laissé entendre la veille, Beausoleil s’est plutôt fait discret sur le plancher, samedi.

« On était sur un gros dossier qui a avorté tard samedi soir [vendredi], j’étais déçu et soulagé. Lorsqu’on met plusieurs choix de première ronde, un 20 ans de qualité, un gardien d’avenir et que ce n’est pas assez encore, ça veut dire que la chaîne a débarqué. Ultimement, le jeune a refusé son échange, ce qu’il avait le droit de faire », a-t-il expliqué.

L’ailier Alexis Brisson, des Grenadiers de Châteauguay, a été le deuxième choix de la troupe rimouskoise au troisième tour, alors que le défenseur Frédéric Brunet et le gardien Thomas Couture ont enfilé l’uniforme en quatrième ronde.