Yana Tarasenko, la vraie «MVP»

L’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko a une candidature solide pour remporter le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile en séries éliminatoires. Avec 11 buts en 24 rencontres éliminatoires, son dossier est plus qu’intéressant.

Mais disons que sa femme, Yana, a réalisé l’exploit de ces séries en donnant naissance au troisième enfant du couple, un petit garçon, vendredi.

«Nous étions à l’étranger et c’est arrivé le jour où nous sommes rentrés, a dit le défenseur des Blues Colton Parayko après l’entraînement des siens, samedi. Je crois qu’il est directement allé à l’hôpital après être atterri. Elle est la vraie MVP.»

Patrick Maroon avait également le sourire facile en parlant de son coéquipier.

«Elle a tenu le coup jusqu’à ce qu’il revienne pour s’assurer que Vladimir soit présent, a indiqué Maroon. Nous sommes tous contents pour lui. C’est incroyable et nous sommes excités pour sa famille.»

Perron veut relaxer

De son côté, David Perron a trouvé un moyen original de relaxer à l’aube du sixième match de la série contre les Bruins de Boston. En avance 3 à 2, la formation du Missouri pourrait mettre la main sur sa première coupe Stanley dimanche.

«C’est important de ne pas penser à ça. Même chose pour demain. Il faut rester le plus relax possible. Tu gruges de l’énergie pour rien. Aujourd’hui, je vais regarder beaucoup de vidéos de pêche pour relaxer. J’ai acheté un bateau dernièrement. (...) C’est bizarre à dire, mais ça me relaxe réellement.»