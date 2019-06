LARIN, Louise



À Montréal le samedi 26 janvier 2019, est décédée chez elle, Mme Louise Larin, à l'âge de 91 ans, fille de feu Louis Larin et de Martha Brillon.Elle laisse ses frères, feu Guy Larin (Enid Ann Shepherd), feu Luc Larin (feu Lise Lafrenière), André Larin (Françoise Aubert), feu Pierre Larin (feu Suzanne Lapointe, artiste); également ses neveux et nièces, Guy-Philippe Larin (Alice Tan), son filleul Marc Larin (Suzanne Ballantyne), Lise Larin, Michelle Larin, Paul Larin et ses petis-neveux et petites-nièces; Stéphane, Patrick, Julian, Sophie, Jacques et Arthur; aussi des amis: Downes Ryan, Claire Turgeon, Danaé Vilandré, Réjean Arcouette, Jacqueline Gauthier, Nicole Dupuis, Aline Desjardins, Dorothy Holmes; et des nombreux amis du club de bridge Rockhill, avec Colette Robitaille, directrice, et les participants qui se voyaient régulièrement.La liturgie de la Parole aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 10h30, précédée de l'accueil de la famille à 10h, au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALAprès la cérémonie, la mise en terre des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ch. de la Côte-des-Neiges, dans le lot familial Larin H-582. Une réception suivra à 12h au centre funéraire même.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer seraient appréciés.