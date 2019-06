Alexis Lepage et Amélie Kretz s’illustrent au Mexique

(Sportcom) – Les Québécois Alexis Lepage et Amélie Kretz ont fini à la porte du top-10 de leur épreuve respective, dimanche, à la Coupe du monde de triathlon de Huatulco au Mexique.

Chez les hommes, le Canadien Tyler Mislawchuk a remporté la compétition sur distance sprint avec un chrono de 55 min 4 s. L’Américain Morgan Pearson (+7 secondes) a mis la main sur l’argent alors que le Brésilien Manoel Messias (+15 secondes) a récolté le bronze.

Lepage a rallié l’arrivée en 55 min 38 s. Il a terminé 11e, à 34 secondes du vainqueur.

«Ça s’est super bien passé tout au long de ma course, sauf le dernier kilomètre où je commençais vraiment à avoir très chaud, même très, très chaud, a raconté le Québécois. J’ai été distancé du peloton de six ou sept coureurs qui se battaient pour les cinquième et sixième places. Je suis très satisfait d’avoir bien réussi à performer dans ces conditions difficiles.»

La chaleur accable Kretz

Du côté féminin, Amélie Kretz, de Sainte-Thérèse, a obtenu le meilleur résultat du pays avec une 12e place et un temps de 1 h 1 min 54 s.

«Je ne suis pas satisfaite, mais il y a du positif. C’était des conditions très difficiles avec l’eau à 30 degrés et l’air à plus de 35 degrés. Mon but était de garder ma température corporelle la plus basse possible et le plus longtemps possible», a expliqué Kretz.

L’athlète de 26 ans a pédalé dans le premier groupe de vélo et est restée prudente à l’avant pour éviter les chutes. Toutefois, à la course à pied, la chaleur était difficile à supporter. «Mes jambes sont revenues sur le deuxième tour, mais j’étais déjà un peu trop loin.»

Le podium a été composé de l’Américaine Summer Rappaport (1 h 0 min 56 s), de la Russe Alexandra Razarenova (1 h 1 min 5 s) et de l’Autrichienne Lisa Perterer (1 h 1 min 18 s).