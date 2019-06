Cette concierge a tout vu du luxe du Grand Prix en 35 ans

Et dans cet établissement luxueux et réputé, on peut dire qu’elles sont parfois inusitées.

« Un célèbre pilote de course allemand et sa femme avaient le goût d’acheter des têtes d’orignal. En plein mois de juin, la chasse est terminée depuis un bon moment. On a fini par en trouver chez un taxidermiste ! », raconte celle qui œuvre comme concierge depuis 1984.

« La femme d’un grand pilote se lève un matin et me demande d’aller voir un rodéo ! Quand je lui explique qu’il faudra partir pour Calgary et le temps de vol, etc.. Finalement elle me dit qu’elle a un rendez-vous chez le coiffeur et que cela n’est pas possible », rigole la concierge d’expérience.