Gras monoinsaturés: L’huile d’olive est supérieure au canard !

Selon deux études récentes, seule la consommation des monoinsaturés d’origine végétale est associée à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité prématurée.

Concrètement, cela signifie de diminuer autant que possible la consommation d’aliments d’origine animale (riche en gras saturés) et d’augmenter celle d’aliments d’origine végétale, surtout composés de gras insaturés (mono- et polyinsaturés).

Dans ces études, réalisées auprès de plus de 90 000 hommes et femmes suivis pendant 22 ans (1990-2012), les chercheurs sont parvenus pour la première fois à distinguer l’apport en gras monoinsaturés provenant des végétaux de ceux présents dans les produits animaux et de déterminer l’impact de cette différence sur le risque de maladies coronariennes et de mortalité prématurée.

Ces observations suggèrent donc fortement que tous les monoinsaturés ne sont pas égaux, et que seuls ceux provenant des végétaux sont bénéfiques pour la santé. Selon les auteurs, il est probable que cette différence s’explique par la présence simultanée de gras saturés dans les aliments d’origine animale qui contrecarre l’effet bénéfique des gras monoinsaturés. En conséquence, la meilleure façon de profiter des effets protecteurs des gras monoinsaturés est de privilégier la consommation de végétaux qui sont de bonnes sources de ces gras (les noix, par exemple) et d’utiliser l’huile d’olive comme corps gras principal, ce qui est en gros la base du régime méditerranéen.

Ces observations montrent également qu’il est réducteur de considérer un aliment seulement en termes de son contenu en une molécule donnée, dans ce cas-ci les gras monoinsaturés. Nous mangeons des aliments entiers et non pas des molécules isolées, de sorte que même si les produits animaux contiennent des gras monoinsaturés, ils sont dépourvus des multiples composés phytoprotecteurs présents dans les végétaux qui, collectivement, influencent une foule de processus impliqués dans le développement des maladies chroniques. En termes de prévention des maladies chroniques, le plus important demeure donc d’augmenter l’apport en végétaux, non seulement parce que le type de glucides et de gras qu’ils contiennent est optimal pour la santé, mais aussi parce qu’il s’agit des seules sources de composés antiinflammatoires, antioxydants et anticancéreux capables de freiner l’apparition de pathologies aussi graves que les maladies cardiovasculaires et le cancer.

