Imposant défi sur 87 km pour un prof de philo

Un professeur de philosophie de Drummondville qui fait de la course à pied depuis 27 ans participera à l’un des ultra-marathons les plus difficiles de la planète en Afrique du Sud aujourd’hui.

C’est pour cette raison que dans le monde de la course à pied, cet ultra-marathon est considéré comme l’un des plus difficiles en raison de ses nombreuses côtes à monter.

« On court sur l’asphalte et on monte 1800 mètres de plus que nous descendons », a estimé le coureur.