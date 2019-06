Le jeu a tué ma mère sans que je puisse l’aider

Ma mère avait sombré comme lui dans des circonstances similaires après le décès de mon père. En bonne samaritaine que je suis, j’ai cru qu’en renflouant ses coffres elle allait se reprendre en main puisqu’elle me l’avait juré. Cette femme qui avait toujours mené une vie modeste et qui n’avait jamais dit un mot plus haut que l’autre s’est mise à mentir sur ses activités et sur ce qu’elle faisait avec son argent. Et ce, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus capable de payer son loyer et qu’elle soit mise devant l’obligation de venir quêter à ma porte pour s’en sortir.